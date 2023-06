Era in uscita dal Leicester, ma il prossimo anno non giocherà in Italia: Tielemans resta in Premier

Nelle ultime ore, oltre all’accostamento alla Fiorentina fatto da Lo Monaco, il centrocampista del Leicester Youri Tielemans era stato avvicinato anche a Milan e Roma ma questo pomeriggio il giocatore ha ufficializzato quale sarà la sua squadra nella prossima stagione. Arrivato a scadenza di contratto con le Foxes il centrocampista belga ha accettato l’offerta dell’Aston Villa.

Pertanto proseguirà la sua carriera in Premier League, mettendosi così a disposizione di Unai Emery. 26 anni, il centrocampista è approdato in Inghilterra nel gennaio del 2019, vincndo con il Leicester una FA Cup e un Community Shield. Nonostante la sua esperienza con il Leicester sia terminata nel peggiore dei modi, con un’amara retrocessione, il classe ’97 non ha comunque avuto problemi a trovare subito una soluzione che gli garantisca di estrema in Inghilterra.