Erlic: “Contro la Fiorentina c’era un rigore da ‘rivedere’. Non abbiamo i punti che avremmo meritato”

Il difensore del Sassuolo Martin Erlic torna sugli episodi della gara contro la Fiorentina e sottolinea la propria perplessità per le decisioni arbitrali. Ecco le sue parole, riportate da La Gazzetta di Modena: “Contro la Fiorentina, c’è stato un rigore da rivedere, ecco, diciamo così. Ma succede”.

E aggiunge: “In questo momento, al di là degli episodi di Firenze, il Sassuolo non ha ottenuto i punti che avrebbe meritato. Se siamo in quella posizione, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa e non è in discussione. Anche contro la Fiorentina, non abbiamo sfruttato le occasioni e l’avversario ci ha puniti. Dobbiamo migliorare, fin dal prossimo impegno”.