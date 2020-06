“Mercafir idea sbagliata in partenza. Se Nardella non può fare lo stadio al Franchi, è chiaro che debba uscire dai confini”

Il Direttore del Corriere Fiorentino, Paolo Ermini è intervenuto a Lady Radio parlando del dibattito Carrai-Commisso: “E’ un derby che si spiega facilmente. Ci siamo ritrovati a un punto dove lo sviluppo dell’aeroporto contrasta lo stadio a Campi. Quindi ci sono due spinte all’innovazione di Firenze , l’aeroporto e lo Stadio. Secondo quanto asserito da Toscana Aeroporti c’è da scegliere tra queste due. Mi sembra un epilogo tragicomico, ma più tragico che comico visto che è in gioco il futuro di Firenze. Siamo in un garbuglio senza precedenti, l’idea Mercafir è morta e sepolta e diciamo la verità, era una idea sbagliata in partenza cercare un briciolo di territorio nel comune di Firenze al costo di spostare il mercato. Poi c’è questa idea dei confini angusti e questo è il problemo su cui si trova di fronte Nardella. Penso che il Sindaco dovrebbe procedere in maniera scientifica. Se lui punta sul Franchi, faccia tutti i passi a livello politico, parlamentare e di Governo per capire se ci sarà il modo di ristrutturare il Franchi. Se così non è, è chiaro che si debba uscire dal Comune di Firenze. Ma Nardella da Sindaco Metropolitano dovrebbe rimpadronirsi della faccenda e intestarsi la realizzazione dello stadio, sia una grande operazione sul Franchi che non può essere abbandonato a se stesso. Bisogna che si impegnino a dare a questa città un futuro diverso rispetto al recente passato, ovvero una città prostituita al turismo”.

