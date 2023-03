Esami per Calhanoglu in vista della Fiorentina: la presenza del turco è a forte rischio. Il punto sugli altri infortunati in casa Inter

Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale con la maglia della Turchia, sono stati programmati per oggi gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio di Hakan Calhanoglu. Uno stiramento all’inguine o sofferenza all’adduttore destro, un problema non da poco perché potrebbe risolversi nel giro di settimane.

Il centrocampista di Simone Inzaghi è quindi in forte dubbio per il match di sabato contro la Fiorentina, ma potrebbe saltare anche la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Rientreranno, invece, Gosens e Bastoni; valutazioni per Dimarco e Dzeko.

Oggi altri due ritorni importanti dalle nazionali per Inzaghi: Brozovic che dovrà sostituire proprio Calhanoglu e Lukaku dopo i 4 gol segnati col Belgio. Domani o nella tarda serata di oggi arriverà Lautaro Martinez, la cui presenza in campo avrà le stesse probabilità di quelle del connazionale viola Gonzalez.