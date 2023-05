Esodo di tifosi svizzeri al Franchi? La biglietteria del Basilea va in sovraccarico per le troppe richieste

Fiorentina-Basilea si avvicina e, con essa, anche i tifosi svizzeri, che giungeranno a Firenze numerosi. Come anticipato stamattina, il contingente di biglietti in mano al club elvetico ammonta intorno ai 2300 tagliandi, già messi in vendita e tutti indirizzati nel settore ospiti.

Il Basilea, poco fa, ha comunicato ai sui tifosi di aver avuto problemi tecnici con la biglietteria, andata in tilt per sovraccarico ed eccessive richieste. Il club si è scusato e ha chiesto pazienza, confermando che sono rimasti abbastanza biglietti. Un avvenimento che fa capire la presenza in massa di tanti tifosi svizzeri al Franchi, giovedì prossimo.

Di seguito, il tweet: