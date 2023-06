Esordio ancora rimandato per Munteanu con la Romania: l’attaccante viola sarà in tribuna contro la Svizzera

Nella partita contro la Svizzera valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, nella Romania non sarà presente Loius Munteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina che quest’anno ha giocato al FCV Farul, vincendo il titolo di Romania. Il suo esordio con la nazionale maggiore, però, sarà di nuovo rimandato, visto che il classe 2002 non è stato inserito tra i convocati per la partita.

Due le novità rispetto alla gara contro Pristina: Valentin Țicu și Adrian Rus, Munteanu sarà di nuovo in tribua.