Esordio con vittoria per Eduard Dutu con la maglia della nuova Romania U20 di un ex Fiorentina

Esordio e vittoria per Eduard Dutu con la maglia della Romania U20 ieri sera nell’amichevole contro i pari età del Portogallo. La sfida è terminata sul punteggio di 2-1 per la nuova squadra di Bogdan Lobonț, ex portiere della Fiorentina che da poco guida la rappresentativa giovanile romena. Il giovane difensore viola, attualmente in prestito al Montevarchi, è subentrato a partita in corso aggiornando le sue presenze con la maglia della sua nazionale (fino a ieri una sola presenza con l’under17 nel 2017).