Esordio in Serie B per un giovane centrocampista della Fiorentina: con lui anche un ex attaccante viola

Nel pomeriggio di Serie B è da segnalare l’esordio in categoria di uno dei tanti giovani della Fiorentina. Il centrocampista classe ’02 di proprietà gigliata Vittorio Agostinelli, trasferitosi a Cosenza nell’ultimo giorno di mercato, è subentrato al 72′ al posto del compagno Calo in occasione della sfida trai calabresi e la Ternana. Dopo aver passato metà della stagione con Pierozzi alla Reggina di Simone Inzaghi senza però poter dare il suo contributo in campo, il giovane ha scelto di sposare il progetto del club calabrese e di provare la rincorsa salvezza. Attualmente infatti il Cosenza, con 22 punti in 23 partite, occupa l’ultimo posto della classifica ma, come testimoniato anche dal mercato invernale, l’obiettivo della proprietà è quello di centrare la salvezza diretta. Con il giovane centrocampista quest’oggi ha fatto il suo esordio anche un ex attaccante della Fiorentina: a 6 anni dalla sua ultima apparizione in Italia dopo le numerose esperienze in sudamerica è tornato in campo anche Mauro Zarate.