Esordio shock per Montella: sconfitta pesante contro il Karagumruk di Viviano

Nonostante l’arrivo in pompa magna, comincia in salita l’esperienza di Vincenzo Montella in Turchia. L’ex tecnico della Fiorentina, alla sua prima sulla panchina della neo promossa Adana Demirspor, viene surclassato in trasferta dal Fatih Karagumruk dei tanti italiani: al novantesimo il risultato finale è 4-0 per i padroni di casa. Emiliano Viviano, Biglia, Bertolacci e compagni hanno letteralmente passeggiato sulla squadra di Mario Balotelli. In breve tempo il tecnico napoletano non è riuscito ancora a svoltare la stagione dell’Adana che, con 2 punti e solo 2 reti segnate in quattro giornate, rischiano un campionato nei bassifondi. Dopo mesi lontano dai campi Montella, complice forse anche la mancanza di offerte di livello, ha scelto la causa del club turco; l’augurio è che nonostante le avversità iniziali possa invertire il trend e rialzare la squadra dopo questa partenza da incubo.