Esperienza cercasi!

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla mancanza di calciatori di esperienza, visto che tanti dei giocatori più forti e con maggiore esperienza lasceranno Firenze (o magari lo hanno già fatto) nel corso di questa estate. Per tre di loro (Borja, Ribery e Caceres) l’addio è già stato ufficializzato. Resta German Pezzella, nelle prossime settimane, potrebbe andare altrove anche se prima di decidere chiederà un colloquio con il nuovo allenatore per capire i suoi piani. Analizzando la rosa attuale della Fiorentina infatti, si scopre che sono in pochissimi i giocatori con presenze nelle coppe europee. La parte del “leone” la fa Jose Maria Callejon: 42 presenze in Champions e 32 in Europa League. Ci sono poi Kokorin (28 presenze in Europa League più 2 in Champions), Biraghi (6 in Champions e 4 in Europa League), Bonaventura (8 gare in E.L) e Lirola, che conta 6 apparizioni in Europa League.