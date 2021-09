Esperienza e voglia di crescere: il nuovo dualismo sulla fascia destra

Nella gara di ieri a Genova José Maria Callejon è rimasto in campo per tutta la gara nonostante l’impegno tra due giorni contro l’Inter. Lo spagnolo gioca finalmente nel suo ruolo di esterno nel tridente d’attacco dopo una stagione intera trascorsa in panchina oppure a fare la seconda punta, compito che ben poco si addice per uno con le sue caratteristiche. Ma il bisogno di laterali del tecnico viola Vincenzo Italiano ha fatto riscoprire l’apporto effettivo che l’ex Napoli può dare in campo, perché, nonostante per adesso non siamo arrivati grandissimi giocate e pesi su di lui il rigore commesso a Bergamo, la sua presenza sulla fascia risulta importante per lo sviluppo del gioco tra accelerazioni palla al piede e cambi il gioco di gioco repentini.

C’è però Sottil che scalpita, vuole crescere e dimostrare a un ambiente viola che potrà contare su di lui anche per il futuro. Adesso rappresenta forse più un’alternativa nel tridente, ma dopo il mancato arrivo di Berardi ci saranno sicuramente possibilità in più per lui da sfruttare per dimostrare il suo livello qualitativo. Anche giocando da subentrante l’ex Cagliari potrebbe via via affinare quelle caratteristiche che ancora gli mancano per diventare giocatore completo nel suo ruolo e piano piano conquistare anche un posto al titolare. Un dualismo, quello tra Sottil e Callejon, che non può non portare all’obiettivo di far migliorare entrambi.