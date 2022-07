Esperimento fallito: Kouame verso la cessione

Il ritiro di Moena è stata l’occasione giusta per valutare anche Christian Kouame, tornato alla Fiorentina dopo una stagione in prestito all’Anderlecht in cui ha giocato trentasei partite in tutte le competizioni, mettendo a segno tredici gol e servendo dieci assist.

Gli allenamenti in Val di Fassa sono serviti a Vincenzo Italiano per valutare se l’ivoriano, che dà il meglio di sé in un attacco a due, potesse essere utile come esterno d’attacco del 4-3-3 della Fiorentina.

I risultati non sono però stati all’altezza delle aspettative e a questo punto è logico aspettarsi una cessione dell’ex giocatore del Genoa nelle prossime settimane. E chissà che un suo addio non possa spalancare le porte all’arrivo di un quinto esterno, così da allungare le rotazioni del tecnico viola.