Esposito: “Non sarà facile per il Basilea, ma mi auguro il clima del St. Jakob-Park faccia la differenza contro la Fiorentina. La sconfitta per 6-1…”

L’italo-svizzero Antonio Esposito, ex giocatore del Basilea, ha parlato in vista della partita del club rossoblù contro la Fiorentina per la semifinale di ritorno. Queste le sue parole: “Sarà una partita molto difficile. La Fiorentina dovrà attaccare, e i viola hanno una forte trazione offensiva. Ma confido che il tifo di Basilea farà la differenza. A differenza della partita di domenica, ogni giocatore sarà motivato fino alla punta dei piedi e darà il massimo. Andare in finale sarebbe sensazionale”

Domenica, il Basilea ha perso 6-1 contro il San Gallo in campionato e il presidente David Degen non ci è andato giù leggero con i suoi giocatori. Esposito, che ha giocato con Degen, si è espresso cos’ a riguardo: “Dave è una persona esplosiva, ma capisco la sua rabbia. Non puoi davvero andare sotto 1-6, l’atteggiamento dei giocatori non è stato affatto giusto. Non è che il Basilea abbia una rosa troppo piccola, c’era molta qualità in campo. Se il Basilea non giocasse in Europa la prossima stagione, sarebbe non solo finanziariamente pericoloso, ma anche imbarazzante”.