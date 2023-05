Esposito: “Prevedo un 1-1 con la Fiorentina. I viola hanno una forte fase offensiva ma ogni giocatore del Basilea sarà motivatissimo”

“La debacle contro il San Gallo (sconfitta per 6-1 ndr) non è proprio un segnale incoraggiante per la gara di ritorno contro la Fiorentina“. Così si è espresso l’italo-svizzero ed ex calciatore del Basilea, Antonio Esposito.

“Sarà una partita molto difficile – ha proseguito Esposito su Blick – La Fiorentina deve attaccare e gli italiani hanno una forte fase offensiva. Ma mi fido del Basilea. A differenza della partita di domenica, ogni giocatore sarà motivato fino in fondo e darà il massimo”.

Esposito per domani sera prevede “un pareggio per 1-1”. Risultato che significherebbe la prima apparizione in una finale europea di un club svizzero: “Sarebbe semplicemente sensazionale”. E ovviamente speriamo che si sbagli nel suo pronostico.