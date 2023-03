Estiarte: “Per prendere giocatori come Julian Alvarez bisogna essere molto convinti, e non so quanto la Fiorentina lo fosse. Noi del City ci abbiamo messo un attimo ad acquistarlo”

Manuel Estiarte, braccio destro di Guardiola al Manchester City, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’ex obiettivo viola Julian Alvarez: “Non so quanto la Fiorentina sia stata effettivamente su di lui. Noi di sicuro siamo stati velocissimi a prenderlo, e dobbiamo ringraziare il consiglio del nostro uomo mercato in Sudamerica, che all’epoca ci fece anche il nome di Gabriel Jesus. Certi giocatori vanno osservati dal vivo, per prenderli bisogna essere molto convinti. Noi con Julian Alvarez lo abbiamo fatto”.

E poi ha aggiunto: “La passione del tifo è bella e non deve essere rovinata, ma le società devono poter lavorare in santa pace. La critica ci sta, per carità, ma non esiste opprimere la comodità di gestione per un club. Per me i tifosi non possono comandare una società, come può accadere in Italia o in Spagna”.