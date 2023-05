Nella passata stagione compagni in un centrocampo molto prolifico, quest’anno invece no come ben sappiamo ma Lucas Torreira è rimasto comunque un accanito follower della Fiorentina e dei suoi ex compagni, non lesinando mai congratulazioni. Come ieri, quando ha fatto i complimenti a Bonaventura, gran protagonista nello spezzone di match giocato, chiuso proprio da un suo gol. Questo il post del numero 5, a cui Torreira ha aggiungo il suo: “Grande Jack!”.

