Euro 2021: E’ già tempo di prepararci. Chi sarà il vincitore?

Davanti a noi abbiamo ancora qualche mese prima dell’inizio degli Europei 2021 ma è già tempo di iniziare a prepararci per la competizione. Questo è il torneo in cui le migliori squadre internazionali d’Europa si uniscono per battagliare e vedere chi sarà incoronato come campione d’Europa. Il torneo ospita regolarmente squadre come Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e molte altre da tutto il continente. Questo evento si tiene in genere una volta ogni 4 anni, ma a causa di ovvi eventi mondiali, l’evento è stato rimandato ad estate di 2021.

Ci saranno 24 squadre che si scontreranno in questo torneo e, proprio come gli altri prestigiosi eventi che si tengono in tutto il mondo, iniziano come una competizione a gironi. Di ciascuno dei gruppi che sono stati estratti, solo due possono passare alla fase a eliminazione diretta. Questo è il motivo per cui ogni singola partita è di fondamentale importanza nel torneo, ed è anche il motivo per cui il dramma, così come l’eccitazione, possono raggiungere livelli estremamente alti.

Il torneo inizierà l’11 giugno e ad inaugurare il torneo sarà la partita dell’’Italia contro Turchia. La fine degli Europei è prevista l’11 luglio 2021 con la finale che tutti cercheremo di prevedere. Il campionato resta itinerante anche se nei mesi passati si pensava di farlo solo in una nazione, ma l’idea è stata scartata in favore delle 12 città Europee.

Con moltissimi bookmaker puoi di già iniziare a scommettere sull’Euro 2021. I migliori siti su cui scommettere hanno anche una fantastica gamma di mercati calcistici in generale e una piattaforma user-friendly. Le quote sono ormai stabilite, ma cambieranno nell’arco di 100 giorni che mancano alla data dell’inizio. Per adesso le quote per eventuali vincitori (diversi bookmaker) sono più o meno così:

Francia 5.50, Belgio 5.50, Inghilterra 6.00, Germania 8.00, Olanda 9.00, Italia 10.00, Spagna 10.00, Portogallo 13.00, Croazia 25.00, Ucraina 65.00, Danimarca 80.00, Svizzera 80.00. Sembra che secondo alcuni siti scommesse questi sono i favoriti per il podio, ma le quote sono soggette a variazioni e come ho puntualizzato prima, quanti bookmaker, tante anche le quote.

Il campionato si disputerà nell’arco di un mese con le fasi a gruppi. La decisione finale sul formato di Euro 2021 sarà presa al Congresso UEFA in Svizzera il 20 aprile. Alcune nazioni hanno iniziato ad allentare le loro restrizioni COVID-19, mentre altre le hanno ristrette. Ci sono anche questioni politiche con i governi che devono valutare il desiderio del pubblico di organizzare le partite di Euro 2021 in assenza di fan. Non è ancora chiaro se alcuni governi consentiranno ai fan di attraversare i confini. UEFA sta lavorando con 12 diverse nazioni, con diversi tassi di infezione e vaccinazione per realizzare il campionato. Siamo sicuri che salvo imprevisti, il campionato si svolgerà. Resta la domanda chi sarà il campione ai prossimi Europei? I favoriti sono Inglesi, tedeschi, francesi e molti credono che anche l’Italia come underdog potrà fare qualcosa perché nostro paese ha sempre avuto giocatori di qualità. Pensiamo che la squadra italiana salirà in alto in classifica, ma dubitiamo che arriverà tra le prime quattro, o forse ci sorprenderà?

L’Italia era una potenza del calcio internazionale ed è ancora una nazione in cui il calcio è quasi una religione. Proprio come la squadra tedesca menzionata in precedenza, l’Italia è riuscita a perdere un sacco di giocatori di talento molti anni fa, ma ora hanno molti giovani giocatori in arrivo. Aspettiamo il campionato e vediamo cosa succederà.

Orari delle partite e date

Venerdì 11 giugno 2021 – Turchia-Italia

Sabato 12 giugno 2021- Galles-Svizzera, Danimarca-Finlandia, Belgio-Russia

Domenica 13 giugno 2021- Inghilterra-Croazia, Austria-Macedonia, Olanda-Ucraina

Lunedì 14 giugno 2021- Scozia-Repubblica Ceca, Polonia-Slovacchia, Spagna-Svezia

Martedì 15 giugno 2021- Ungheria-Portogallo, Francia-Germania

Mercoledì 16 giugno 2021- Finlandia-Russia, Turchia-Galles, Italia-Svizzera

Giovedì 17 giugno 2021- Ucraina-Macedonia, Danimarca-Belgio, Olanda-Austria

Venerdì 18 giugno 2021- Svezia-Slovacchia, Croazia-Repubblica Ceca, Inghilterra-Scozia

Sabato 19 giugno 2021, Ungheria-Francia, Portogallo-Germania, Spagna-Polonia

Domenica 20 giugno 2021- Italia-Galles, Svizzera-Turchia

Lunedì 21 giugno 2021- Macedonia-Olanda, Ucraina-Austria, Russia-Danimarca, Finlandia-Belgio

Martedì 22 giugno 2021- Croazia-Scozia, Repubblica Ceca-Inghilterra

Mercoledì 23 giugno 2021- Slovacchia-Spagna, Svezia-Polonia, Portogallo-Francia, Germania-Ungheria

Scommesse che possiamo aspettarci per il campionato

La sedicesima edizione del campionato ci vede scalpitare dall’impazienza nella speranza che si svolge senza problemi. Così moltissimi siti scommesse e casinò online stanno offrendo la possibilità di fare le scommesse. Ma quali tipi di scommesse possiamo aspettarci? Per adesso abbiamo possibilità di scommettere sulle:

Scommesse sulle singole partite o singoli match

Scommesse su quali nazionali arriveranno alla fase finale del torneo

Scommesse sul vincitore

Scommesse chi sarà il miglior giocatore o il miglior marcatore

Queste tipologie di scommessa sono quelle classiche, ma ci saranno anche quelle più particolati come scommessa su chi sarà convocato da Mancini. Scommesse Under / Over o scommesse Pari o Dispari. Le date viste nelle fasi sono così:

11-23/06/2021 Fase a gironi

26-29/06/2021 Ottavi di finale

02-03/07/2021 Quarti di finale

06-07/07/2021 Semifinali

11/07/2021 Finale

Cenni storici sul campionato Europeo

Il Campionato Europeo di calcio UEFA, informalmente noto come Euro, è la principale competizione calcistica della federazione contestata dalle squadre nazionali maschili senior dei membri dell’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA). Con il campionato si determina il campione d’Europa. Il concorso viene svolto ogni quattro anni dal 1960 in poi e solo nel 2020 abbiamo visto slittare la data quando è stato rinviato a causa della pandemia COVID-19. Le squadre venivano divise per le nazioni ospitanti che sono anche quelle che sono automaticamente qualificate.

L’edizione di quest’anno doveva essere svolta l’anno precedente ed è la sedicesima edizione. Nei precedenti tornei, 15 di preciso, i vincitori per le nazioni erano: Germania e Spagna che hanno vinto tre titoli ciascuna, la Francia ha due titoli e l’Unione Sovietica, Italia, Cecoslovacchia, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia e Portogallo hanno vinto un titolo ciascuna. Spagna è l’unica di aver vinto titoli consecutivi, nel 2008 e nel 2012. Questo torneo è molto popolare tra i fan e tutti lo aspettano con entusiasmo e esaltazione frenetica e non per caso è il secondo torneo per la popolarità, secondo solo alla Coppa del Mondo FIFA.