Europa League, la Juventus soffre contro il Siviglia ma pareggia all’ultimo secondo. La Roma batte il Bayer Leverkusen

La Fiorentina gioca e perde, la Juventus subisce e fa risultato. E’ la triste verità della serata, l’ulteriore beffa per i tifosi viola che dopo la sconfitta della loro squadra hanno dovuto assistere anche a un pareggio rimediato al 96′ dai rivali bianconeri. Contro il Siviglia, in Europa League, la Juve era andata sotto e rischiato anche più volte di subire il secondo gol, ma proprio all’ultimo secondo ha pareggiato con Gatti rimettendosi in gioco in vista del ritorno. Ottima prova invece della Roma, che ha battuto 1-0 il Bayer Leverkusen grazie alla rete di Bove.