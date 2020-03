Europei rimandati? Castrovilli e altri giocatori viola intanto possono farci un pensierino

La possibilità che gli Europei possano essere rimandati di un anno a causa della pandemia di Covid-19 sembra essere sempre più concreta. La Nazione evidenzia che questa eventualità potrebbe permettere ad alcuni giocatori viola di guadagnare con il sudore in alcuni mesi la maglia della Nazionale. Castrovilli ad esempio potrebbe avere ampie chances di convocazione. Dipende da lui e se nel campionato 2020/21 riuscirà a confermare con la Fiorentina le grandi giocate fornite fino ad oggi. Lo stesso Cutrone avrebbe modo di tornare più incisivo sul fronte d’attacco. Dragowski, a suon di prove degne di nota, potrebbe diventare il terzo portiere della Polonia alle spalle di Szczesny e Fabianski, scalzando così l’estremo difensore del Bologna Skorupksy. Vlahovic, per adesso non è mai stato convocato nella Nazionale maggiore della Serbia, è tenuto in grande considerazione dal ct Tumbakovic. In ogni caso Milenkovic & co. devono ancora disputare il play-off con la Norvegia per strappare il pass di qualificazione.