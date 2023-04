Europei Under 17, Corradi convoca ben tre baby Viola: c’è anche bomber Rubino

Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 17 verso la fase finale dell’Europeo di categoria in programma da mercoledì 17 maggio a venerdì 2 giugno in Ungheria, dove è stata inserita nel gruppo B insieme a Serbia, Spagna e Slovenia. Gli azzurrini, dopo aver terminato a punteggio pieno il gruppo 8 della prima fase di qualificazione in Finlandia, hanno chiuso la fase élite, svoltasi a Cipro, in vetta al gruppo 6 insieme all’Irlanda (7 punti), piazzandosi al secondo posto per il criterio dei gol fatti (7 contro gli 8 degli irlandesi a parità di differenza reti: 4).

Il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori, fra cui ben tre giocatori della Fiorentina. Stiamo parlando del difensore Edoardo Sadotti, del centrocampista Lapo Deli e del bomber della formazione U17 gigliata, Tommaso Rubino.