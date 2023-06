Europei Under 19, nella lista dei pre-convocati di Bollini ci sono tre Viola. Ecco chi potrebbe partire alla volta di Malta

A otto giorni dalla partenza per Malta dove lunedì 3 luglio la Nazionale Under 19 farà il suo esordio contro i padroni di casa nella fase a gironi dell’Europeo di categoria, Alberto Bollini ha convocato 27 giocatori per l’ultimo stage prima dell’inizio della rassegna continentale.

Il raduno si terrà a Coverciano a partire da lunedì 26 per poi terminare il 29 giugno, giorno in cui, dopo la necessaria cernita, sarà resa nota la lista dei 20 convocati per le fasi finali dell’Europeo. La partenza per Malta è prevista il giorno dopo, venerdì 30 luglio. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Malta (si gioca lunedì 3 luglio alle 21), Portogallo (giovedì 6 luglio alle 18) e Polonia (domenica 9 luglio alle 18). L’altro girone, il gruppo B, è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna. Le prime due dei gironi si qualificano direttamente alle semifinali; la finale si gioca domenica 16 luglio. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta da Rai Sport.

Nella lista dei pre-convocati figurano anche tre giocatori della Primavera della Fiorentina, fra cui Christian Biagetti, Michael Olabode Kayode e Lorenzo Amatucci. Aspettando la lista definitiva, si tratta di un gran riconoscimento per tre ragazzi che si sono distinti in questa stagione agli ordini di mister Aquilani.