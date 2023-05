Europeo under 17, due giocatori della Fiorentina convocati nell’Italia

Una splendida notizia per alcuni giovani della Fiorentina. Il ct della Nazionale italiana under 17 Bernardo Corradi ha infatti diramato la lista provvisaria dei convocati per l’Europeo di categoria, in programma dal 17 maggio al 2 giugno in Ungheria. Tra loro anche due viola: il portiere Tommaso Martinelli e il difensore Edoardo Sadotti. Da segnalare anche la presenza di Cosimo Fiorini, passato la scorsa estate allo Zurigo. Di seguito la lista completa, che diventerà definitiva domani con la scelta dei venti giocatori che partiranno effettivamente per la spedizione europea:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Francesco Plaia (Spezia);