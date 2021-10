“Evidenti i difetti in attacco, Kokorin non pervenuto. Quando subisce gol, la Fiorentina cala drasticamente: è un limite mentale”

La firma de La Nazione e tifoso della Fiorentina, Stefano Cecchi, ha commentato la partita di ieri a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “C’è rammarico dopo questo ko: rispetto alle precedenti partite contro le big, c’erano delle aspettative che sono state rispettate solo in parte. La qualità dei nostri avversari è elevata, ma qualche riflessione va fatta. Ogni volta che subisce gol, la Fiorentina cala drasticamente: più che fisico, è un limite mentale. E’ questo il calcio di Italiano: in difesa i rischi erano calcolati, ma mi aspettavo un numero di gol più alto”.

Continua così Cecchi: “Esclusi Vlahovic e Gonzalez, alla Fiorentina manca qualcosa in attacco. È evidente la mancanza di gol e di pericolosità in qualche interprete del reparto offensivo. Callejon continua a non piacermi: non dico che giochi male, ma non è utile. Kokorin non pervenuto, pure Sottil non mi fa impazzire. Non resto che aspettare gennaio per rinforzare la rosa, magari Italiano potrebbe provare ad adattare Castrovilli come esterno: ha le qualità per puntare l’uomo con continuità”.