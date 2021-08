Ex centrocampista della Fiorentina nei guai: riciclava denaro con criptovalute

L’ex centrocampista del Manchester United e Fiorentina Anderson deve affrontare diverse accuse penali relative al suo presunto coinvolgimento in un’organizzazione criminale di criptovalute. Secondo quanto riportato da goal.com un totale di otto persone sono state accusate di furto aggravato, frode e riciclaggio di denaro dopo un’indagine condotta dalle autorità di Porto Alegre, in Brasile. Il gruppo è accusato di reindirizzare illecitamente fondi e utilizzare operazioni crittografiche per coprire la successiva scia di denaro. L’ex centrocampista brasiliano è indagato con l’accusa relativa a una consistente rapina avvenuta nel 2020

Secondo l’indagine, guidata dall’ufficio del Pubblico Ministero del Rio Grande do Sul (MP-RS) e soprannominata Operazione Cryptoshow, il giocatore ora in pensione faceva parte di un giro che ha rubato e riciclato denaro attraverso l’uso della valuta virtuale. Nel 2020 l’appartamento di Anderson a Porto Alegre è stato perquisito dalle autorità e il suo personal computer è stato sequestrato. L’operazione in questione sta indagando sul furto dell’aprile 2020 di 30 milioni di R$ (4 milioni di sterline/5,5 milioni di dollari) da un’importante azienda industriale brasiliana. Anderson, nel frattempo, nega ogni addebito in materia e cercherà di riabilitare il suo nome. “Non siamo stati convocati, è difficile parlare in questo momento”, ha spiegato a Globo l’avvocato dell’ex giocatore Julio Cezar Coitinho Junior. “C’è un’indagine in corso, Anderson ha detto di essere a conoscenza. Ma Anderson dimostrerà che era una vittima, non un complice. Questa è la sua posizione”.