Ex Juve, Ihattaren arrestato in Olanda per violenza sessuale: il calciatore è ancora di proprietà dei bianconeri

Il trequartista di proprietà della Juventus Mohamed Ihattaren è stato arrestato nella giornata di ieri ad Amsterdam per presunta violenza domestica sull’ex fidanzata. Secondo quanto affermato da NOS, anche la sua casa sarebbe stata perquisita. L’ex giocatore di PSV e Ajax, che proprio ieri, domenica 12 febbraio, ha compiuto 21 anni è stato interrogato e tuttora detenuto.

Ihattaren, in realtà, era già stato arrestato per minacce nel novembre del 2022, ma gli episodi non sarebbero correlati. Ihattaren, a causa di problemi con l’allenatore del PSV, aveva rotto con gli olandesi ed era stato ingaggiato dalla Juventus, che a sua volta lo aveva girato in prestito alla Sampdoria e, successivamente, all’Ajax da cui è rientrato nell’ultimo giorno della finestra del mercato di riparazione dopo essere sparito per settimane. Il calciatore, seppur non abbia mai indossato la casacca a strisce, risulta ancora di proprietà della società bianconera.