Ex viola, il padre di Enzo Maresca scompare dopo la finale di Istanbul: festeggiamenti interrotti per il collaboratore di Guardiola. Dopo la grande paura, è stato ritrovato

In una serata di gioia per il Manchester City, i festeggiamenti della squadra e dello staff di Pep Guardiola hanno fatto spazio all’angoscia di Enzo Maresca per le sorti del padre, di cui si sono perse le tracce al termine della finale di Champions League di Istanbul. L’uomo si era recato allo stadio Ataturk per seguire dal vivo la partita, ma dopo il triplice fischio di Marciniak ogni tentativo da parte del figlio di mettersi in contatto con lui è stato vano e ha portato l’ex centrocampista della Fiorentina (2004/05) a rivolgersi alle forze dell’ordine turche per avviare le ricerche.

Maresca, che ha dovuto abbandonare e i festeggiamenti per la conquista della prima Champions League della storia del club inglese, si è messo in contatto con i famigliari insieme alle forze di polizia locali per le ricerche del genitore. Pasquale de Caro, fortunatamente, è stato ritrovato qualche ora dopo, verso le due di notte, consentendo anche al figlio di tirare un grande sospiro di sollievo.