Eysseric? Altro che esubero, la Fiorentina è ‘costretta’ a puntare su di lui

In attesa che parta anche il mercato in entrata della Fiorentina, qualcosa si è mosso in uscita per soddisfare le esigenze di sfoltimento lamentate da Prandelli. Tra gli esuberi che sulla carta attendono un ricollocamento (per altro dalla scorsa stagione) ci sarebbe anche Valentin Eysseric, se non fosse che nelle ultime settimane il tecnico l’ha inserito con una certa continuità nelle rotazioni viola. A Roma il francese è diventato addirittura l’immediato vice-Ribery, preferito a Kouame e comunque preferito anche a Cutrone che nel frattempo se ne è andato.

Nella rosa viola d’altra parte, non ci sono calciatori in quella posizione e l’ex Nizza è in ballottaggio anche per giocare domani contro il Cagliari, al fianco di Vlahovic. In sostanza, altro che esubero, per la Fiorentina Eysseric diventa una risorsa, in attesa di novità dal mercato.