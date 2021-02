Eysseric: “La Fiorentina è una squadra forte e molto tecnica. Ribery ci trascina”

Continua così l’intervista di Valentin Eysseric a beIN Sports France: “Non avevo mai lavorato così a livello individuale: facciamo tanta ginnastica e lavoro per la muscolatura. Ritengo ciò importante se vogliamo continuare la carriera su livelli discreti. La Fiorentina è una squadra ottima, siamo giovani e in attacco facciamo un buon lavoro. E poi c’è Ribery, che ci trascina: è un uomo squadra, abbiamo un buon rapporto e quando è assente per noi è più complicato. La sua esultanza? Era felice perché avevo segnato. Perché non trovo più minutaggio? Abbiamo giocatori di livello e la squadra è forte tecnicamente. Io sto bene, Prandelli lo sa: sono un giocatore in grado di prendermi delle responsabilità”.