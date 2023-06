Fabbri: “E’ un’emozione pazzesca essere Magnifico Messere. Due finali perse? Quando giochi così bene si può dire poco”

Questo pomeriggio il pesista e grande tifoso viola Leonardo Fabbri era presente alla finale del calcio storico tra Azzurri e Rossi in qualità di Magnifico Messere. Queste le sua dichiarazioni a Radio Bruno:

“È un’ emozione pazzesca, sono al settimo cielo. Sono grato a Nardella per questo ruolo e a mio babbo e mia mamma per avermi fatto fiorentino. Il mio rapporto con il calcio storico? Sono rimasto affascinato che loro hanno la voglia di competere solo per orgoglio. Non ho visto tante partite dal vivo ma in televisione le guardo sempre. L’anno scorso è stata una bellissima finale, speriamo anche quest’anno sia così”.

Ha poi parlato anche dei suoi impegni futuri: “Voglio partecipare a più date possibili alla Diamond League e poi i mondiali ad agosto che è l’evento clou dell’anno. Il prossimo anno voglio fare bene perché a Tokyo non sono andato per 10 centimetri”.

Un commento alla stagione della Fiorentina appena conclusa: “La stagione è comunque stata molto entusiasmante, è normale essere dispiaciuti per le due finali perse ma sono molto contento. Quando giochi così bene non puoi recriminare nulla, gli episodi hanno condizionato le due gare. Abbiamo fatto una seconda parte di stagione bellissima e sono molto contento. Il mercato? E’ bello sentire fare nomi importanti, serve alla piazza sentire certi nomi. Stanno ovviamente aspettando la sentenza della Juve perché in base se andiamo in Conference o no faranno due mercati diversi. Personalmente prenderei Berarci, mi piace molto ed è tanto che se ne parla”.

Ha poi parlato del personale rapporto con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso:”È una persona squisita, mi segue sempre, appena l’ho mi ha da subito trattato come un figlio. Ho saputo che anche lui ha fatto il Magnifico Messere e sono emozionato all’idea di avere qualcosa in comune con lui”.