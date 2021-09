Fabbri salta il giro: nessuna designazione per l’arbitro di Fiorentina-Inter in questo week end

La direzione di gara del signor Michael Fabbri in Fiorentina-Inter ha fatto molto discutere. Il suo nome non appare in nessuna delle designazioni per questo fine settimana né in partite di Serie A né in partite di Serie B. Per lui l’AIA ha previsto un semplice turno di riposo oppure una vera e propria sanzione visto l’ultimo turno al Franchi?

Nessun turno di stop invece per Fabio Maresca della sezione di Napoli che arbitrerà Inter-Atalanta. Il direttore di gara era a Firenze al VAR durante la partita tra viola e nerazzurri.