Fabiani (DS Salernitana): “Ribery? C’è il nostro interesse, ma i matrimoni si fanno in due”

A Raio Kiss Kiss ha parlato il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani intervenendo sull’interesse dei granata per l’ex attaccante della Fiorentina Frank Ribery. Queste le sue parole: “Il giocatore ci interessa, ma per fare un matrimonio servono due sì. Il problema non è tanto economico quanto di fattibilità. Deve arrivare l’ok del calciatore. Per trovare l’accordo siamo in contatto continuamente con l’entourage del giocatore”.