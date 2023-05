Fabianski: “Per noi è stata una stagione altalenante, ma può essere una delle migliori della storia del West Ham. Siamo vicini a qualcosa di speciale”

Prima dell’ultima partita in questa stagione di Premier, il portiere del West Ham Łukasz Fabiański ha parlato ai canali ufficiali del club inglese, intervenendo sul finale di stagione che vedrà gli Hammers impegnati contro la Fiorentina in finale di Conference League: “È l’ultima partita in Premier League questo pomeriggio dopo una lunga stagione. Non credo che ce ne sarà un’altra come quella che abbiamo vissuto quest’anno, con la pausa per la Coppa del Mondo.

Naturalmente è stata una stagione altalenante. A un certo punto ci siamo trovati in una pessima posizione, ma poi l’Europa le prestazioni in Europa hanno continuate ad essere buone. Vogliamo finire bene. Siamo salvi, siamo in finale. Alla fine può rivelarsi una delle migliori stagioni nella storia del West Ham United. Siamo vicini a realizzare qualcosa di speciale”