Fabio Lopez: “Fiorentina ed Empoli sorprese, ma sono squadre con obiettivi diversi rispetto a Lazio e Roma”

L’allenatore Fabio Lopez ha parlato a TMW Radio, chiamando in causa anche la Fiorentina: “La Lazio non fa due vittorie consecutive da fine settembre, ma il calcio di Sarri va ad influire sui minimi dettagli, ci vuole tempo. Lazio e Roma non le vedo come squadre che non hanno rispettato le aspettative, per me ci poteva stare che avessero delle difficoltà. Poi ci sono le sorprese come Fiorentina ed Empoli, ma sono altre società con altri obiettivi rispetto a Lazio, Roma“.