Romano: “Amrabat sogna di giocare per il Barcellona, il marocchino piace a Xavi e resta nella lista blaugrana. La Fiorentina non l’ha ceduto a gennaio ma il giocatore è tra i nomi caldi per l’estate”

Il giornalista di Sky Fabrizio Romano, volto noto a livello internazionale per il calciomercato, torna a concentrarsi su YouTube sul centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Romano ha descritto i movimenti attuali attorno al calciatore marocchino, confermando anche un retroscena della scorsa sessione invernale di trasferimenti, già svelato da Sinouh, agente del mediano africano.

Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda il ruolo di centrocampista difensivo, attenzione al Barcellona. La bandiera Sergio Busquets lascerà il club al termine della stagione e probabilmente muoverà verso un club dell’Arabia Saudita. Al Barcellona è stato proposto Ruben Neves del Wolverampthon ma per i blaugrana il portoghese non è una priorità. Ci sono infatti altre opzioni, una delle quali rimane il centrocampista marocchino della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Il classe ’96 viola sogna di giocare per il Barcellona, così era a gennaio e le cose non sono cambiate. Amrabat è pazzo per il Barcellona”.

“Ora il giocatore sta aspettando il Barcellona, c’è la questione FairPlay finanziario. Va capito quanto gli spagnoli possano spendere e bisogna anche tenere in considerazione l’opinione della Fiorentina in questo caso. La dirigenza viola non era aperta ad alcuna possibilità di prestito con diritto di riscatto nel mercato invernale, ma voleva solo la cessione a titolo definitivo per Amrabat. Vediamo cosa accadrà in estate, ma è certo che il Barcellona abbia ancora nella propria lista il nome di Amrabat”.

“Amrabat è apprezzato da Xavi, dalla dirigenza blaugrana e dai tifosi del club. Occhi aperti sul marocchino, che ha giocato un Mondiale fantastico e sta facendo molto bene con la Fiorentina in stagione. Amrabat potrebbe essere uno dei nomi più caldi della prossima finestra di mercato”.

Infine: “Ho parlato dell’interesse del Chelsea per il marocchino nelle ultime ore dello scorso mercato di riparazione, quando i Blues non erano certi di chiudere l’affare Fernandez dal Benfica. Lo stesso tentativo lo ha fatto anche il Manchester United, negli ultimi due giorni di mercato, poi i Reds hanno acquisito Sabitzer in prestito dal Bayern Monaco. Lo United ci ha provato in prestito con diritto di riscatto ma per la Fiorentina restava un ‘NO’. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra Amrabat ed il Manchester United”.