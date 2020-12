Faccenda: “Nel ’93 retrocedemmo con una squadra molto più forte di quella attuale. Laudrup? Non ci fu mai violenza”

A Lady Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Mario Faccenda, parlando di quella che è l’attuale situazione in casa viola: La rosa mi sembra valida, ma il problema è la mancanza del gruppo. La situazione mi sembra abbastanza preoccupante, noi nel 1993 retrocedemmo con una squadra molto più forte con Batistuta, Baiano, Effenberg… Ma se non si trova la giusta quadratura è difficile vincere. Ai tempi nostri in una situazione del genere avremo fatto un ritiro per fare gruppo e stare insieme”

E sulle parole del suo ex compagno di squadra Laudrup ha detto: “Non ricordo una situazione così estrema, contro di noi non fu mai alzato un dito e non ci fu violenza. I tifosi a Firenze furono duri ma ci volevano in qualche modo aiutare. Poi se lui ha avuto paura è un altro discorso”.