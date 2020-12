Faccenda: “Serve uno da 15 goal. Quarta? Se è stato comprato ha dei valori e…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Mario Faccenda è intervenuto a Radio Bruno parlando del prossimo mercato viola: “Servono ritocchi: un difensore, un centrocampista, ma soprattutto un attaccante. Serve un uomo d’area, che faccia gol. Per uscire da questa classifica abbiamo bisogno di un giocatore in grado di segnare una quindicina di gol che non abbiamo”

E su Caicedo: “E’ difficile che te lo lascino, ma io lo prenderei volentieri. Ogni volta che gioca segna e sa giocare anche con i compagni.

SuMartinez Quarta: “Non dobbiamo fare l’errore fatto con altri, gli facciamo giocare mezza partita e poi lo mettiamo da parte. Se la Fiorentina ha fatto questo investimento significa che il ragazzo ha dei valori”