Fagioli alla Fiorentina? L’aspirazione del giocatore è di quel calibro, ma ancora nessun contatto

Dopo l’ottima stagione alla Cremonese, e la promozione in A guadagnata, il 21enne centrocampista di proprietà della Juventus si trova a un bivio che non dipende nemmeno troppo da lui. Da Cremona fanno sapere che terrebbero volentieri il giocatore. Dalla sua, il ragazzo vorrebbe vederci chiaro sulle intenzioni della Juventus. Il suo contratto scadrà la prossima estate, nel 2023, e per il momento non trovano riscontro le voci di un contatto con la Fiorentina, fa sapere Tuttomercatoweb.

La destinazione Firenze sarebbe tuttavia in linea con le aspirazioni del giocatore di potersi giocare la massima serie in una squadra medio-grande. Molto dipenderà, quindi, dalla volontà tecnica di Massimiliano Allegri, che non ha mai nascosto il gradimento verso il centrocampista. Sarà decisivo il confronto tra club e il giocatore. Incontro risolutore che però continua a ritardare da qualche settimana a questa parte.