Fagnoni: “Emendamento sugli stadi genera un precedente pericoloso, siamo perplessi”

Il Presidente dell’ordine degli architetti di Firenze, Pier Matteo Fagnoni, è intervenuto su Lady Radio per commentare l’emendamento sugli stadi che è passato in commissione nel corso della serata di ieri: “Come ordine degli Architetti siamo perplessi. Riteniamo che le leggi speciali siano necessarie in certi momenti ma bypassare la Soprintendenza crea un precedente pericoloso e generi un problema abbastanza grosso per il futuro. Questa volta è lo stadio, tra qualche anno lo stesso potrà accadere per scuole o edifici pubblici. In tutti questi casi si viene meno a quello che è stato deciso da Spadolini anni fa. Lo stesso Spadolini voleva tutelare elementi architettonici, non monumentali come Duomo o Palazzo Vecchio, ma ugualmente importanti da un punto di vista di memoria culturale”.

