Falco: “Per Meret un mese di stop e 45 giorni per tornare in campo”. Niente Fiorentina per il portiere del Napoli

Niente Fiorentina-Napoli per Alex Meret, portiere titolare dei partenopei, che ha patito nei giorni scorsi una piccola frattura alla mano: la partita è in programma per il prossimo 3 ottobre ma per il classe ’97 il rientro sarà programmato più avanti, come svelato dal prof. Domenico Falco a Radio Kiss Kiss: “Le fratture guariranno in quattro settimane, poi ci saranno un paio di settimane di recupero muscolare e per rivederlo in porta ci vorranno 40-45 giorni. Questo tipo di fratture non si operano mai. In alcuni casi si mettono dei bustini, ma servono solo ad evitare dolori ma non occorrono per far guarire meglio perché la frattura guarisce naturalmente, anche senza bustino”.

Il Napoli dunque giocherà a Firenze con Ospina tra i pali, se il colombiano sarà in condizione.