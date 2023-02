Falcone: “A Lecce nessuno si sarebbe immaginato di essere al pari della Fiorentina”

Questo pomeriggio il portiere del Lecce Vladimiro Falcone, durante una conferenza stampa, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa giallorossa, facendo anche un particolare riferimento alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“È sempre bello essere tra i migliori in campo, anche se preferisco non fare una parata e vincere piuttosto che essere il migliore in campo. Comunque sia è venuto fuori un pareggio anche per merito mio e ne sono contento. Il risultato viene prima di tutto. Non mi sento un leader. Hjulmand si fa sentire, è il nostro capitano. Abbiamo gente di caratura mondiale come Umtiti, a cui basta una parola. Mi sento una persona importante ma non un leader”.

Ha poi continuato: “Sappiamo che ci sarà da battagliare fino all’ultima partita. Non ci sono partite facili e immaginavamo un rientro del Verona che ha una grandissima squadra, non da lotta salvezza. Noi non guardiamo a questo, guardiamo alla nostra strada. Siamo a pari punti con la Fiorentina, inimmaginabile. Dobbiamo continuare così e sappiamo che non ci salveremo con 5 giornate di anticipo. La sfida contro l’Atalanta? Sarà difficile. Ha iniziato a macinare come ci ha abituato negli ultimi campionati. Baschi e Umtiti devono stare attenti contro quei due che sono davvero forti. Abbiamo qualità per arginarli”.