Fallani: “La Fiorentina ha bisogno di uno stadio nuovo. Ma se ci sono problemi la colpa non è dalla Soprintendenza”

Il sindaco di Scandicci Sandro Fallani ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito anche alla questione stadio: “Progetto grande Firenze? Il sindaco Nardella mi ha dato una delega per lavorare allo sviluppo della città metropolitana. Vogliamo mantenere le municipalità ma i comuni dovranno prendersi le proprie responsabilità. Dovremo costruire un sistema i cui tutti i sindaci si prendono oneri ed onori, votando sulla realizzazione di ogni singola infrastruttura come stadio aeroporto ed inceneritore. Se ognuno pensa solo al proprio orticello ci saranno soltanto problemi. Vanno ripartite le opere tra tutti i comuni, quelle che piacciono e quelle che non piacciono. La Fiorentina ha bisogno di uno stadio nuovo, le cose vanno fatte con velocità. Io ho sempre difeso la Soprintendenza perchè sta solo applicando le leggi in vigore. Solo il parlamento può cambiare le cose in merito”.

