Fantini: “La Fiorentina dovrebbe dare tutto in Coppa Italia, sempre che la società abbia una strategia. Torino? Manca un bomber come ai viola”

Il doppio ex di Fiorentina e Torino, autore della storica rete per il ritorno in Serie A dei Viola, Enrico Fantini è stato ospite di Radio Bruno per commentare l’attuale squadra di Vincenzo Italiano:

“Secondo me si dovrebbe puntare sulle coppe, visto l’andamento in campionato. Conference League? E’ una competizione impegnativa, credo che la Fiorentina debba dar tutto in Coppa Italia. Poi c’è da capire se ci sono delle strategie in società o se si naviga a vista”.

Poi sulla sfida di sabato: “Sia alla Fiorentina che al Torino manca un bomber. Per questo motivo, la partita sarà equilibrata. Gli uomini di Juric sono aggressivi e giocano uomo contro uomo. Italiano fa pressing alto ma si è abbassato nel tempo”.