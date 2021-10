Fantini: “Mi auguro che la Fiorentina raccolga tre punti contro il Venezia. Italiano non può fare a meno di Vlahovic. Il suo sostituto ideale? Belotti”

A pochi giorni dalla gara col Venezia, il doppio ex Enrico Fantini, l’uomo della promozione della Fiorentina, ha parlato così in un’intervista rilasciata a Lady Radio: “Ho vissuto entrambe le realtà, sono stato fortunato. Il Venezia sta tornando competitiva, la Fiorentina ha già tanta esperienza in A. Mi piace la squadra di Italiano. Ho visto la gara col Napoli e ho notato una squadra aggressiva, che ha un’idea di gioco. Si vede che la mentalità del mister sta entrando nella testa dei giocatori. Ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Poi sul Venezia: “Penso che gli manchi solo esperienza. È una squadra molto giovane. Vedo la Fiorentina favorita, ma il calcio si vive di squadra, non di nomi. Da tifoso viola mi auguro che la Fiorentina raccolga tre punti”.

Infine su Vlahovic, Fantini ha aggiunto: “Penso che Italiano non possa farne a meno perché senza alternative all’altezza. Fa bene a tenere il serbo motivato perché è un ragazzo ancora giovane e ha bisogno di sentire la fiducia addosso. È giusto puntare su di lui finché sarà della Fiorentina. Il suo sostituto ideale? Belotti”.