Far scattare l’opzione e poi tutti intorno ad un tavolo

Ci sono molte voci sul centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Il giocatore ha un contratto in essere che scade a giugno 2024, ma il club viola è in possesso di una clausola che gli permette di allungare il contratto stesso di un altro anno portando la scadenza a giugno 2025.

Commisso, gli uomini-mercato e Italiano stesso, hanno deciso di puntare dritto sul marocchino in estate per consegnargli la bacchetta e non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui. Anzi, se è vero com’è vero che le priorità del club sono le scadenze 2023, è altrettanto sicuro che Amrabat era ed è in cima alla lista dei calciatori con traguardo 2024 per ridiscutere i passaggi economici e

temporali.

Su Il Tirreno si legge che più che un’idea da parte dei viola quella di far scattare l’opzione-2025 e poi sedersi intorno ad un tavolo con l’entourage del calciatore.