Fatal Fiorentina per Berardi? L’attaccante del Sassuolo potrebbe lasciare subito il ritiro della Nazionale

Problemi in Nazionale per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo ha risposto presente alla chiamata di Roberto Mancini in vista delle final four di Nations League ma potrebbe non scendere in campo con la Nazionale e concludere in anticipo la propria stagione. Il match con la Fiorentina infatti avrebbe portato in dote anche un fastidio muscolare, valutato in queste ore dallo staff tecnico dell’Italia, con Berardi che potrebbe lasciare il ritiro.

Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, oggi in campo si sono visti solo 24 dei 26 giocatori pre-convocati dal ct Mancini per le finali di Nations League che andranno in scena in Olanda la prossima settimana. Non c’era Zaniolo, che arriverà nelle prossime ore, e non s’è allenato col gruppo Domenico Berardi: l’attaccante del Sassuolo è alle prese con un problema al flessore della gamba destra e molto probabilmente tornerà a casa.