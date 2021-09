Fatica per il viaggio ma il Nico Gonzalez che si ritroverà Italiano potrebbe essere a riposo nel minutaggio…

Zero minuti in campo nella gara con la Bolivia, candidato alla panchina anche per la gara di stasera contro il Brasile: per Nico Gonzalez ci sarà da fare il tifo per i compagni anche stasera nel super big match del Sudamerica, nel girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar. L’esterno offensivo della Fiorentina era invece titolare a inizio Copa America, il torneo poi vinto dall’Albiceleste, prima di lasciare il posto a Di Maria. Oggi invece il talento del Psg sta bene e in campo ci sarà lui con Messi e Lautaro Martinez. A Firenze quindi potrebbe tornare un calciatore sicuramente affaticato dal viaggio intercontinentale e dal fuso orario ma non dal minutaggio in campo con l’Argentina, che sarà in campo per l’ultima sfida del trittico nella notte tra giovedì e venerdì.