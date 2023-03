Fatiche extra per Amrabat. E sarà in compagnia di Sabiri

Il selezionatore del Marocco, Walid Regragui, ha reso note le convocazioni per le due amichevoli che la nazionale arrivata quarta agli ultimi mondiali giocherà contro Brasile e Perù. Tra i giocatori chiamati a partecipare a queste due sfide ci sono il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, e anche il jolly prestato dai viola alla Sampdoria, Abdelhamid Sabiri.

Le partite si disputeranno rispettivamente il 23 marzo prossimo a Tangeri e il 28 marzo a Madrid. Spostamenti dunque non lunghissimi per i due calciatori in questione.