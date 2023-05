Fattore terzini: i numeri in crescita di Dodô e Biraghi, la prima gioia di Terzic. Da Venuti a Pierozzi, chi comincia e chi saluta

La Fiorentina ha trovato il gol con le ali a Salerno: Gonzalez ed Ikone hanno concluso due belle trame viola. Il gol del definitivo 3-3 porta invece la firma di capitan Biraghi, i cui numeri sono in netta crescita nell’ultimo mese. Il numero 3 gigliato ha realizzato 1 gol, 4 assist ed ha generato l’autorete di Wisniewski contro lo Spezia. Un contributo offensivo notevole quello del classe ’92 lombardo, col quale da sempre l’ex Inter riesce a compensare più di qualche amnesia difensiva.

Ha trovato la prima rete in maglia viola il brasiliano Dodô, col gol realizzato contro la Sampdoria. Una rete che mancava da più di due anni al nativo di Taubatè. Il terzino sudamericano ha poi offerto un pallone al bacio a Nico Gonzalez a Salerno, suggellando un’altra bella prestazione. Gli ultimi due mesi dell’ex Shakhtar hanno visto un’impennata pazzesca nel rendimento di Dodô, ora vero trascinatore della squadra di Italiano.

Tutta la gioia di Aleksa Terzic per il primo gol nei professionisti. Il terzino cresciuto nel vivaio della Stella Rossa aveva trovato la via della rete solo con la Serbia, in Under 19 e poi in Under 21. Un preciso tocco sotto porta, poi l’esplosione e la grande esultanza, per una segnatura certamente non pesante ma molto sentita. Quella in corso è la prima vera annata da membro stabile della Fiorentina per Terzic, che ha raccolto 26 presenze stagionali, 12 da titolare, con 2 assist totali ed appunto un gol. Tempo di pensare al futuro per giocatore e dirigenza. Terzic infatti ha un contratto in scadenza nell’estate del 2024 e non mancano le squadre interessate: Bologna e non solo.

Per un Dodô appena arrivato ed un Biraghi avviato sulla strada del rinnovo automatico, ecco che c’è chi saluta. L’avventura di Lorenzo Venuti alla Fiorentina è ormai arrivata al termine. Pronto a prenderne il posto per ruolo e lista il 2001 del vivaio viola Niccolò Pierozzi. Autore di una stagione più che positiva alla Reggina che gli è valsa anche la convocazione con l’Italia Under 21, Pierozzi è nativo di Firenze e si è formato nelle giovanili gigliate. Anche per lui c’è però da tenere le antenne dritte, il contratto è in scadenza nel 2024 e le pretendenti per il terzino attualmente in Calabria sono numerose. La Fiorentina però è pronta a riportarlo alla base, dopo la convocazione al ritiro di Moena della passata estate, per concedergli un’occasione in maglia viola.