Fattori: “A Sottil manca ancora l’ultima scelta, ma può lavorarci. Il vero Castrovilli lo vedremo il prossimo anno”

L’ex giocatore viola e allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori, ha commentato su Lady Radio il momento di forma della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “La sosta secondo me arriva in un momento giusto. La squadra era stanca, forse ne poteva reggere un paio, non oltre. Ho visto la crescita di tanti singoli come Dodo e Mandragora. L’ex Torino l’ho sempre detto che poteva giocare al fianco di Amrabat. Insieme a lui è cresciuto tantissimo.

Castrovilli? Credo che il vero Gaetano si vedrà nella prossima stagione. Adesso c’è concorrenza. Quello che farà di buono da qui alla fine è tutto guadagnato. L’importante è che sia pronto per la prossima stagione. Su Sottil c’è da dire che ancora gli manca l’ultimo step, l’ultima fase dell’azione. Scarta l’uomo, spesso lo lascia lì, ma poi non concretizza. Ma è un aspetto sul quale può lavorare”.