Fattori: “Brekalo preso per diventare titolare. La Fiorentina ha fatto un’operazione qualità-prezzo esagerata”

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola a poche ore dalla partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto la bravura di aprirci la strada per il ritorno sia in Conference e Coppa Italia, bisogna essere realisti: la Fiorentina ha la qualificazione in mano. Questa squadra si può rilanciare anche in campionato, credo che i viola possano arrivare tra le prime sette.

Stasera contro l’Atalanta è una partita importante, bisogna stare attenti perché loro sono motivati dal rendimento basso di quelle davanti. Mi rimetto alle scelte di Italiano, ma credo saranno giuste in ogni caso. Secondo me riconfermerà tutti e tre quelli davanti che sono partiti a Poznan (Nico, Brekalo, Cabral ndr). Brekalo è stato preso per diventare titolare. Con lui la Fiorentina ha fatto un’operazione qualità-prezzo esagerata”.